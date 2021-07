[Interview management] "L'urgence va être de recréer du lien social dans les entreprises", explique Alexandre Pachulski de Talentsoft

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mathieu GENON Opale Le co-fondateur de Talentsoft, Alexandre Pachulski, commente les résultats d'une étude réalisée par OpinionWay sur le manager de proximité de demain.

L'Usine Nouvelle. - Talentsoft publie une étude réalisée par OpinionWay sur le manager de proximité de demain. Mais avant de nous projeter dans le futur, diriez-vous que les managers étaient prêts pour la crise que nous venons de traverser?

Alexandre Pachulski. - Non. Et pourtant depuis dix ans, on parle de managers coachs! On savait vers quoi il fallait aller, mais dans les faits, les entreprises ont avancé à un rythme de sénateur sur ces questions. Quand le confinement et le télétravail sont arrivés, les managers ont dû faire face à une situation totalement nouvelle, travailler et faire travailler des gens qui n'étaient pas là physiquement. En outre, il fallait porter une attention spécifique aux gens, à leur état psychologique. Le matin, quand le manager disait "comment vas-tu?", ce n'était plus une formalité, une formule de politesse.

Cette impréparation a eu pour effet que de nombreux managers se sont retrouvés dans un très grand désarroi. Ils devaient répondre à des gens qui allaient mal, qui pleuraient au téléphone, alors qu'ils n'y étaient pas préparés. Quand on vous a nommé manager pour vos compétences techniques pour faire essentiellement faire du reporting, ce n'est pas aisé de devoir vous occuper de l'humain du jour au lendemain.

Pourtant, les dirigeants d'entreprises qui ont été interrogés dans le cadre du sondage OpinionWay sont globalement satisfaits du travail des managers...

Je crains que les dirigeants qui sont satisfaits ne se placent pas sur le même plan que moi. Ils ont vu que d'un point de vue global l'activité s'est bien poursuivie, l'entreprise a continué de tourner. Certains, pas tous évidemment, n'ont pas idée de la souffrance que cela a pu produire dans les équipes et parmi les managers de proximité, d'autant que globalement, en moyenne, cela s'est bien passé. Mais la situation est disparate avec de gros écarts. Dans une même entreprise, dans un même département, il peut y avoir des équipes où ça a été terrible et d'autres où tout s'est plutôt bien passé, où même certains liens se sont resserrés. Je crois fondamentalement qu'il y a eu une polarisation avec d'un côté les équipes qui allaient bien qui vont encore mieux et celles qui étaient en souffrance qui vont encore plus mal.

Que vous inspire alors ce résultat de votre étude, selon lequel près d'un dirigeant sur cinq parle de postes secondaires qu'il pourrait supprimer en cas de difficultés financières post Covid en parlant des managers de proximité? En ayant en tête que la proportion est stable ou presque, quelle que soit la taille de l'entreprise?

Je trouve ça tout simplement idiot.

