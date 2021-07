[Interview management] "Comment je suis devenu DG en distanciel" par Hubert Cotté, Workday France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Chris Montgomery - Unsplash Pas facile d'arriver dans une nouvelle entreprise à distance... en particulier quand on est amené à la diriger.

L’Usine Nouvelle. - Quel était votre état d’esprit quand vous avez réalisé que vous alliez prendre des fonctions de direction générale en étant confiné ?

Hubert Cotté. - Pour tout dire, j’avais pris un nouveau poste lors du premier confinement au printemps 2020. En arrivant chez Workday, c’était ma première prise de fonction en tant que directeur général d’une entreprise. Je n’étais pas particulièrement stressé. Toutefois, c’était une situation particulière et avant d’arriver je m’étais interrogé sur les moyens à mettre en œuvre pour transmettre un leadership dans une organisation où on arrive « à distance ». Dans ce contexte particulier, il a fallu inventer des modes de relation avec l’équipe de management direct et avec l’ensemble de l’organisation. Je considérais que la direction générale est un «métier» basé sur le contact humain, qu’il n’est pas simple de faire passer dans une vignette Zoom.

Comment avez-vous fait ?

La première chose à souligner est le très bon accueil qui m’a été fait par les équipes en place dans l’entreprise. En outre, Workday avait mis au point un processus d’onboarding à distance pour les nouveaux venus dont j’ai profité comme tout le monde. Le support pour se connecter aux équipes en France a très bien fonctionné. L’entreprise a mis en place un process en amont de l’arrivée, si bien qu’on se sent soutenu par l’organisation, je peux en témoigner.

