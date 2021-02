[Interview management] "A l’avenir, le télétravail restera possible chez Adobe mais pas question de le généraliser", explique le vice-président Europe de l'Ouest, Luc Dammann

L’Usine Nouvelle. - Comment avez-vous vécu l’année qui vient de se terminer dans les bureaux parisiens d’Adobe ?

Luc Dammann. - Nous avons appliqué le principe de précaution. Les salariés sont en télétravail depuis le 10 mars 2020 et il n’y a pas eu de retour au bureau depuis. La situation est complexe, évolutive et demande une bonne capacité d’adaptation. Chez Adobe, il n’y a jamais eu une politique mondiale en matière de télétravail. Il est un peu plus pratiqué aux Etats-Unis. En France, on avait une politique flexible. Moi-même, je n’étais pas un grand adepte du télétravail avant le premier confinement. Je suis attaché à la notion de camp de base. L’équipe est au cœur du projet qui constitue l’entreprise.

Vos bureaux sont donc vides depuis un an ?

Nous avions des bureaux dispersés dans Paris et sa banlieue. Nous avions décidé de regrouper l’équipe dans le même immeuble à Paris, rue Lauriston. Nous devions inaugurer ces nouveaux bureaux, le projet “One Paris”, peu de temps après le début du confinement. Notre projet était de créer un espace où tout le monde soit bien, de créer un espace qui favorise l’expérience collaborative et où les gens éprouvent du plaisir à se retrouver.

Dans ces conditions, quel bilan tirez-vous du télétravail ?

