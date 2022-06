Interroll transpose le principe du transfert positif aux poulets

Transfert ultra-hygiénique (UHT) : tel est le nom du dernier module de convoyage développé par Interroll pour les industriels de la volaille. Le matériel est destiné à remplacer les systèmes de transport de viande en morceaux traditionnels, typiquement les goulottes. Il se présente sous forme de paniers à crible en Inox montés sur une chaîne de transport. Après avoir été découpés, les blancs et les cuisses de poulet y sont déposés afin d’être acheminés vers la bande transporteuse située en aval pour, ensuite, aller vers le conditionnement. De par la conception ouverte des paniers, le module UHT réduit les dépôts de viande et, par conséquent, la charge en germes présente sur le matériel. Il en découle une plus grande facilité de nettoyage. La moindre concentration bactériologique permet de rallonger la durée de conservation du produit. Après avoir effectué des tests chez des clients, Interroll a mesuré une réduction des dépôts de particules de viande de 85-90% et une chute de la charge en germes allant jusqu'à 60%.

Garantie de l'origine

L’installation du module s'effectue aisément. Une seule connexion électrique est nécessaire afin de faire tourner le moteur. Mais la vraie nouveauté concerne le processus de transport, car à ce stade, il est possible d’associer à chaque panier une pièce de viande. Juste avant l’emballage, un blanc de poulet, peut ainsi être relié à l'animal dont il est issu dans le cadre d’une démarche de contrôle de qualité et de garantie de l’origine.

Spécialisé dans les systèmes et composants de convoyage pour l’industrie, Interroll réalise un chiffre d’affaires de 530 millions de francs suisses avec un effectif de 2300 personnes. L’entreprise est présente avec ses solutions chez les opérateurs postaux et sur les messageries, dans le commerce électronique et les aéroports ainsi que dans les industries de l'agroalimentaire, de la mode et de l'automobile. Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart et Zalando font partie de ses clients.