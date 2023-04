[Interpack] Syntegon exploite le potentiel des moteurs linéaires

Les moteurs linéaires ont fait leur entrée dans l’univers des machines d’emballage et de conditionnement il y a maintenant une dizaine d’années. Pour mémoire, la technologie consiste à se servir de navettes parcourant un rail magnétique pour transporter les produits d’un poste à l’autre. Il en découle deux avantages principaux : la possibilité de réaliser des changements de présentation rapidement en s’affranchissant des pièces de format et le fait de pouvoir travailler à très grande vitesse tout en maniant délicatement les produits. Présent au salon Interpack, à Düsseldorf, en Allemagne, du 4 au 10 mai, sur son stand A31 du Hall 6, Syntegon exposera une ligne complète pour le conditionnement horizontal form-fill-seal (FFS) de biscuits et barres céréalières dont le fonctionnement est basé sur les moteurs linéaires.

