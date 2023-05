[Interpack] Signode met le cap sur l’environnement

L’environnement constituait le leitmotiv du salon Interpack, à Düsseldorf (Allemagne) du 4 au 10 mai derniers, preuve que les consommateurs, mais aussi les industriels, veulent des solutions plus durables. Signode s’adresse plus particulièrement à ces derniers, avec une offre composée de matériel de cerclage et de banderolage de palettes et autres machines de fin de ligne, permettant le regroupement et la protection des produits emballés.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]