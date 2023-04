[Interpack] Sidel manipule les flacons instables

Présent à Düsseldorf, en Allemagne, du 4 au 10 mai 2023, à l’occasion du salon Interpack, Sidel exposera la dernière version du système de regroupement Cermex ProSelex sur son stand B47 situé dans le hall 13. Dédiée au maniement des flacons complexes, asymétriques et instables comme c’est souvent le cas dans le domaine des produits de soin et d’hygiène ou même parfois dans l’alimentaire, cette machine est destinée à prendre place en amont de l’encaisseuse. Sa mission consiste à cadencer, regrouper et former des lots de produits arrivant de la remplisseuse sur une seule voie avant de les envoyer vers l’emballage secondaire.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]