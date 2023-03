[Interpack] Schubert met le cap sur les cobots et l'IA pour encore plus de flexibilité

Il est rare que l’on soit déçu après une visite du stand de Schubert à Interpack ! À l’occasion du mondial des technologies de l’emballage qui aura lieu à Düsseldorf, en Allemagne, du 4 au 10 mai prochains, le constructeur allemand met le cap sur l’intelligence artificielle (IA) et la robotique sur son stand D01 situé dans le hall 14. Désormais finalisé et prêt à été fabriqué en série, le tog.519, son cobot, sera exposé pour la première fois au public international. Le constructeur de machines d’emballage et de conditionnement a opté pour plusieurs types de configurations afin de démontrer la polyvalence de son matériel. Deux exemplaires seront installés sur un tout nouveau type de machine de remplissage dédiée aux produits cosmétiques où ils se chargeront de l'alimentation de divers éléments d'emballage. Un troisième exemplaire sera quant à lui placé sur une autre machine, affecté à des tâches de dévracage de barres céréalières, sachets de chips et autres produits conditionnés dans des sachets réfléchissants, démontrant ainsi les avantages de l’intelligence artificielle dans la préhension de produits mous disposés en ordre dispersé.

Pour mémoire, l’IA sert, avec la vision, à piloter le fonctionnement du matériel.

Changements de format

« La programmation et le traitement d'images assistés par l'IA sont conçus de manière si intelligente que les clients peuvent changer de format eux-mêmes en un rien de temps et sans connaissances préalables en programmation. Il suffit de faire passer le nouveau produit devant le système de vision du cobot » indique le constructeur. Les deux exemplaires déployés sur la ligne de remplissage de cosmétiques effectuent eux aussi des opérations de pick-and-place. Ultra-compacte, cette machine développée pour la marque de cosmétiques naturels Annemarie Börlind, réalise des opérations de remplissage dans des bouteilles en verre puis de vissage d’une pompe. Elle pèse, scelle et contrôle ensuite les produits. La remplisseuse ne mesure que 2 m de large par 4 m de long. Fait intéressant, Schubert assure avec son propre matériel de vision, le contrôle de l’intégrité des bords de flacons en verre. Et, en cas de changement format, le constructeur propose à l’industriel de fabriquer lui-même ses outillages avec l’impression 3D.

Modularité

Développée selon une architecture modulable, cette machine peut évoluer au gré des besoins de l’industriel pour intégrer par exemple un poste d’étiquetage ou un système d’emballage sous étuis. Remarquons aussi qu’avec le tog.519, Schubert étend l'automatisation des processus d'emballage au-delà de la ligne d'emballage en rendant mobiles ses cobots. Quant aux cadences, elles dépassent les capacités des modèles standard puisqu’elles montent jusqu'à 90 cycles par minute. Les robots traditionnels, ceux qui, finalement, ont permis au constructeur allemand de bâtir sa renommée, ne seront pas oubliés à Interpack. Avec le TLM Comfort Feeder, Schubert démontrera ainsi qu’il est possible d’alimenter de façon automatique un magasin à découpes de manière à éviter à l’opérateur de le surveiller en continu. Il suffit de placer la palette entière avec les emballages dans la machine. Un robot F4 extrait ensuite les découpes une à une et les introduit sur la machine afin qu’elles soient mises en forme à une vitesse de 60 cycles par minute.