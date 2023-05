[Interpack] PackTheFuture dévoile ses 12 lauréats

Organisé par Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK) et l’organisation professionnelle de l’emballage plastique et souple (Elipso), le concours PackTheFuture dévoile, depuis sa création 2014, ses lauréats lors du salon Interpack qui se tient, en 2023, du 4 au 10 mai à Düsseldorf en Allemagne. Le concours met en avant les contributions des emballages en plastique et souples en matière d’économie circulaire, de lutte contre le gaspillage et de performances techniques. PackTheFuture étant reconnu par World Packaging Organisation (WPO), les lauréats peuvent participer aux WorldStar Awards. L’édition 2023 ayant rassemblé 53 participants, les 12 lauréats dévoilés le 9 mai répondent au cahier des charges. Dans la catégorie « Ecodesign », sont primés les allemands Adapa Dach pour VACUshrink MEXX5 et Profol pour CPPELL ainsi que les français Albea Services pour Ecofusion PCR ThinWall, Aptar Beauty pour la pompe recyclable The Body Shop et Leygatech pour LT clear 515R.

Réemploi

Dans la catégorie « Protection du produit », sont primés l’allemand Bischof & Klein pour TacFlex 900 et le français Sleever pour LDPET White Barrier. Dans la catégorie « Bénéfice sociétal », sont primés Bischof & Klein pour U-Pack FFS et l’allemand Bericap pour Transfersystem easyconnect. En catégorie « Réemploi », est primé le français Knauf Industries pour Beam Packaging. Le prix spécial du jury est revenu au français Sidel pour 1Skin avec une mention spéciale attribuée à l’allemand Peku Folien pour Kordelzugbeutel.