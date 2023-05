Interpack ouvre ses portes

C’est parti pour l'incontournable marathon de l’emballage et du conditionnement ! Six ans se sont écoulés depuis la dernière édition d’Interpack en 2017 et ses 170 000 visiteurs. La pandémie a eu raison de l’édition suivante, programmée en 2020, reportée en 2021 pour être finalement annulée. En 2023, le salon mondial des technologies d’emballage ouvre ses portes du 4 au 10 mai à Düsseldorf, en Allemagne. « 2700 exposants ont confirmé leur venue, parmi lesquels une centaine d’entreprises françaises », indique Cornelia Tautenhahn, en charge des relations avec la presse de Messe Düsseldorf, l’organisateur.

Machines

La répartition par secteur d’activité n’a que très peu bougé. Les dix-sept halls hébergeront sur environ 300 000 m² des spécialistes des machines de conditionnement et d’emballage pour l’alimentaire, les boissons, la pharmacie, les produits d’entretien ou encore la cosmétique. Trois halls seront consacrés à la pâtisserie et à la boulangerie. Il y aura bien sûr des emballages ainsi que des machines d’impression et des composants. Ces derniers auront même un espace entier qui leur sera dédié, le hall 18.