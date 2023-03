[Interpack] Multivac se coupe en quatre pour le mondial de l’emballage

Une fois n’est pas coutume, Multivac se divise en quatre pour exposer ses solutions à Interpack, le salon international des technologies d’emballage qui aura lieu à Düsseldorf, en Allemagne, du 4 au 10 mai prochains. Une façon de démontrer au public comment il a su se diversifier au cours des dernières années, que ce soit en termes de marché, où à côté de l’alimentaire et de la pharmacie sont venues s’ajouter des compétences dans la boulangerie, ou bien encore sur le plan des technologies, avec une expansion de son portefeuille dans les solutions pour le tranchage et le portionnage. Le constructeur basé à Wolfertschwenden (Allemagne) investira le centre d’exposition de la capitale rhénane avec un stand principal, le A23, dans le hall 5, dédié à l’alimentaire, un stand extérieur, devant le hall 4, dédié au process, et deux autres stands, le C04 (hall 3) et le C57 (hall 16), respectivement axés sur les produits de la boulangerie, via les machines de sa filiale Fritsch, et au domaine de la santé.

Le pavillon dédié à l’alimentaire – qui fera aussi office de QG – mettra à l’honneur des machines compactes, un axe que Multivac poursuit depuis maintenant quelques années et qui répond aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) européennes, françaises en particulier, confrontées au manque de place.

La compacité à l'honneur

Parmi les modèles exposés, signalons la thermoformeuse R 085 E-concept, conçue pour conditionner des petits lots, dédiée au segment de la restauration rapide. Facile à installer et à utiliser, cette machine répond au principe du « plug-and-produce », car elle ne requiert ni alimentation en air comprimé, ni en eau de refroidissement. Également caractérisée par sa petite taille, l’operculeuse T 255 permet de produire de nombreux types d'emballages en barquette, sous atmosphère protectrice ou de type skin, en petites et moyennes séries grâce à une conception qui favorise le changement d’outillage rapide. La T 305, qui est la plus petite operculeuse automatique de Multivac, possède les mêmes caractéristiques. Malgré sa taille, elle peut accueillir des barquettes jusqu'à une hauteur de 110 mm. Du côté des machines à tapis, employées pour le conditionnement sous vide sous sachet, le constructeur dévoilera en revanche la B 425, une solution qui demeure compacte, mais offre la puissance nécessaire pour conditionner des petites portions de jambon, fromage, volaille ou poisson. Le stand dédié à la santé fera par contre la part belle aux technologies de l’industrie 4.0. et de l’Internet des objets (IoT). Multivac y exposera une ligne de conditionnement pour seringues comprenant une thermoformeuse RX 4.0 en version bonnes pratiques de fabrication (BPF), intégrant le marquage et le contrôle, alimentée par un robot scara. En aval, une étuyeuse automatique gère la présentation des produits dans les emballages secondaires. Bardée de capteurs afin de vérifier en continu, y compris sur le Cloud, le process et la qualité de l’exécution, la ligne embarque des outils identifiés par des puces de radio-identification (RFID) pour sécuriser encore plus les process.