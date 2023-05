[Interpack] Du rPP alimentaire chez Berry

Pénurie de matière, qualité hétérogène des recyclats, inaptitude au contact alimentaire : tels sont quelques-unes des problématiques liées au recyclage mécanique des plastiques, des polyoléfines – polyéthylène (PE) et polypropylène (PP) – en particulier, et souvent mises en avant par les fabricants d’emballages. L’américain Berry Global, qui vise l’utilisation de 30% de plastique recyclé dans les emballages de produits de consommation d’ici à 2030, a décidé d’y répondre en mettant au point sa propre technologie et d’y affecter une nouvelle usine, à Leamington Spa, au Royaume-Uni. Présenté officiellement lors du salon Interpack, qui s’est tenu du 4 au 10 mai à Düsseldorf (Allemagne), le procédé CleanStream ne sert qu’au traitement du PP mais son extension au PE est à l’étude.

