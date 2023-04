[Interpack] De l’environnement et de la flexibilité sur le stand de Coesia

Les fabricants sont aujourd'hui confrontés à de multiples défis : la demande des consommateurs pour des emballages réutilisables et recyclables, la pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts de production. « Dans cette situation complexe, qui menace également la rentabilité, il faut révolutionner la production, en combinant les principes d'automatisation et de durabilité », avance Alessandro Parimbelli, Pdg de Coesia. Le groupe italien spécialisé dans les machines de conditionnement, sera présent à Interpack, qui se tient à Düsseldorf (Allemagne), du 4 au 10 mai prochain sur les stands stand D31-D57 du hall 6, en mettant en avant le slogan « Greenmation » qui symbolise justement son engagement sur ces deux aspects qui représentent les deux piliers de sa stratégie pour les années à venir. Il exposera trois nouveautés et deux lignes complètes.

