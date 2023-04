[Interpack] AMB privilégie les films monomatière

Interpack 2023, qui se tient à Düsseldorf (Allemagne) du 4 au 10 mai, va marquer un tournant pour l’italien AMB. Dans le hall 9, sur le stand C04, le spécialiste des films en plastique multicouche rigides et souples y présente ses innovations monomatière, destinées aux marchés des produits laitiers et alimentaires, mais aussi à la pharmacie : TotalMono PET et Mono PE Flowpack, ainsi que Tray Revive, sa solution « tray-to-tray » (« barquette à barquette ») pour promouvoir la circularité des barquettes. Parce que « nous nous engageons à soutenir la recyclabilité des emballages, à mettre un terme à la production croissante de déchets d’emballage et à minimiser le gaspillage alimentaire », indique Swan Cecatto, directrice du développement durable chez AMB (photo ci-dessous).

