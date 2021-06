InterDigital compte supprimer 60 postes dans son centre R&D (ex-Technicolor) à Rennes

15 jours gratuits et sans engagement

Le groupe américain InterDigital de recherche et développement et de valorisation de brevets dans les technologies sans fil et vidéo compte supprimer 60 postes dans son centre de R&D à Cesson-Sévigné, près de Rennes, en Ille-et-Vilaine. C’est ce qu’il a annoncé aux représentants du personnel lors d’un CSE le 10 juin 2021.