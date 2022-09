INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, quelle technique pour quel usage ?

MACHINE LEARNING

Qu’est-ce que c’est ?

Le machine learning est la capacité d’une machine à apprendre par elle-même. Cette technique repose sur l’analyse, par le moyen d’algorithmes, d’une somme de données provenant de différentes sources - des capteurs par exemple -. Cette analyse est facilitée par la généralisation des bases de données.

En appliquant des probabilités à ces données, la machine va être capable de prendre une décision, qui va être validée ou corrigée. Le programme est ainsi aidé, progressivement, à faire le meilleur choix possible lorsque la situation se présentera à nouveau.

Pour quels usages industriels ?

Le machine learning sert à trier des données, à segmenter une base de données, à proposer des recommandations… C’est un outil d’aide à la décision dans le secteur industriel.

DEEP LEARNING

Qu’est-ce que c’est ?

Le deep learning, ou apprentissage profond, reproduit quant à lui le mécanisme des réseaux de neurones du cerveau humain. Il procède par couches, aidant la machine à comprendre quel élément se présente à elle, en lui permettant d’éliminer progressivement les éléments non pertinents en fonction des paramètres demandés.

Pour quels usages industriels ?

Le deep learning sert, par exemple, à repérer des défauts sur des produits manufacturés. Il est capable d’aider la machine à reconnaître des éléments de langage et les transforme en actions. C’est un outil qui permet d’optimiser la production industrielle.

NLP, TRAITEMENT DU LANGAGE NATUREL

Qu’est-ce que c’est ?

Interface entre la science informatique et la linguistique, le NLP, ou traitement du langage naturel en français, désigne la capacité d’un programme informatique à comprendre le langage humain. Il s’agit d’une composante de l’intelligence artificielle qui traite le langage naturel tel qu’il est parlé et écrit, et porte donc sur la capacité de la machine à interagir directement avec l’humain.

Pour quels usages ?

La traduction automatique est l’une des premières applications du NLP. Les chatbots et les assistants vocaux permettent aux clients d’une entreprise de commander des services ou de demander des informations. Par définition, le robot conversationnel reçoit donc une entrée en langage naturel et le NLP lui permet d’interpréter cette information. L’utilisation des algorithmes de NLP permet également d’identifier les avis des clients sur un service ou un produit.