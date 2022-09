INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Notre sélection d’acteurs reconnus pour leur expertise

REDLab

Les Technologies d’aujourd’hui et demain pour mettre l’Innovation au service des Industries

Spécialisée dans le développement de solutions traitant des données complexes, REDLab, fondée par Yassir Karroute en 2017 en Seine Maritime, intervient auprès des Industriels et des Éditeurs de Solutions pour leur apporter innovation, expertise et pragmatisme. Les nouvelles technologies sont des outils pour atteindre et dépasser les objectifs opérationnels et business des organisations en changeant les approches et les solutions. REDLab conçoit et développe des solutions sur mesure, domaine par domaine, brique par brique, par itérations successives pour mettre en œuvre régulièrement de nouveaux outils créateurs de Valeur pour ses Clients, leurs Collaborateurs et leurs Partenaires.

www.redlab.io

ITEROP

De la start-up à l’éditeur de logiciels

Start-up toulousaine fondée en 2013 par Nicolas Boissel-Dallier et Aurélien Codet de Boisse, Iterop a bâti son succès en déployant une plateforme logicielle en ligne, en mode SaaS. Véritable solution de Business Process Management dotée d’un puissant moteur de workflows, elle propose du sur-mesure pour accompagner les entreprises dans leur démarche de transformation numérique. Au fil des années, Iterop a étoffé et élargit son portefeuille clients qui comprend tant des PME que des grands comptes (Airbus, Auchan, Danone, Safran, Thalès…). Après deux levées de fonds réalisées en 2017 pour accompagner sa croissance, l’entreprise a rejoint en juillet 2021 le giron du groupe Dassault Systèmes, premier éditeur hexagonal de logiciels.

www.iterop.3ds.com

RENISHAW

Des technologies de précision au service des industriels

Présente partout dans le monde via ses 32 filiales, Renishaw est une multinationale à la pointe des technologies industrielles, leader dans le domaine de la métrologie mais aussi dans la conception de machines d’impression 3D métallique et de machines pour la spectroscopie Raman.

Investie depuis près de 50 ans dans la R&D au service des industriels de l’aéronautique, de l’aérospatial, de l’automobile ou encore du médical, Renishaw développe ainsi des machines et outils répondant à leurs enjeux économiques, techniques, humains et d’avenir. Plus de 5 000 personnes dans le monde, dont de nombreux ingénieurs, s’emploient à imaginer, tester, concevoir et vendre des solutions de haute précision permettant de maximiser les cadences de production, réduire les coûts et d’accroître la fiabilité de fabrication des industriels.

www.renishaw.fr

TEEPTRAK

Pour une optimisation rentable du potentiel industriel

Pour aider les usines à comprendre leurs pertes de performance au quotidien et à améliorer leur productivité, les équipes de TEEPTRAK travaillent pas à pas depuis six ans pour développer des solutions simples à installer, à gérer, et réellement gages de ROI.

C’est ainsi que la société compte désormais quelque 35 collaborateurs répartis dans quatre bureaux dans le monde : son siège en France, son bureau de Shenzhen ouvert en Chine en 2019 et ses bureaux de Belgique et des Pays Bas ouverts cette année.

Et ses systèmes aujourd’hui déployés dans près de 200 usines à travers le monde, chez Alstom, Stellantis, Hutchinson, Savencia, Essilor ou encore les Chantiers de l’Atlantique, lui permettent, sur la base des quantités de données qu’elle collecte, d’innover pour mettre à la portée de tous les portefeuilles des technologies intelligentes de captation et d’analyse des données.

www.teeptrak.com/fr/

EURODECISION

L’art de l’algorithme dans tous ses états

Fondée en 1987, EURODECISION a évolué avec le développement de l’intelligence artificielle. Résultat, aujourd’hui, elle peut se targuer d’être un généraliste de l’IA et de pouvoir mettre au service de ses clients dans l’industrie automobile, pharmaceutique, aéronautique ou agroalimentaire toutes les technologies d’intelligence artificielle à même de répondre à leurs problématiques.

Riche du talent de ses 60 ingénieurs, elle compte ainsi parmi ses clients Air France, le groupe ADP, Bridor, Danone, Pierre Hermé, Valeo, Mediapost, l’ANSES, le Ministère de la Défense, l’Ademe, Conforama, EDF, Engie, Airbus, Renault ou encore Safran, la RATP, la SNCF et Sanofi.

www.eurodecision.com

VALLAI

L’IA a besoin d’intelligence collective

Startup née en 2021, Vallai a l’ambition de démocratiser une approche plus collaborative de l’intelligence artificielle. Une ambition que ses quatre fondateurs ont construite lorsqu’ils étaient collègues dans un cabinet expert en data et IA. Charlotte Ledoux, Fouad Talaouit-Mockli, Omar Hayak et Fahim Maktout ont alors fait un constat : les entreprises sont démunies face à la mise en place de pipelines de données pour les cas d’usage de l’IA, en raison de la difficulté à collecter et échanger des données au sein de leur organisation ou avec des partenaires externes.

Aujourd’hui ils proposent donc une plateforme dédiée à la collaboration en matière d’IA et de data. Ils ont fait le choix réfléchi de travailler avec le cloud provider Scaleway dont ils partagent la vision en termes de souveraineté des données, de transparence et d’engagement pour limiter l’impact écologique du numérique.

www.vall.ai

ALTAIR

Partie prenante du projet Polytronics, sélectionné par la commission européenne

Polytronics est un des 10 projets EDIH français sélectionné et financé par la Commission européenne. Altair, leader mondial dans les domaines de l’informatique scientifique et de l’intelligence artificielle (IA), y participe en qualité de partenaire associé.

Porté par le pôle POLYMERIS, Polytronics a vocation à accompagner dans leur transition numérique des PME du secteur des matériaux polymères (plastiques, textiles, élastomères & caoutchoucs, composites). Grâce à l’intégration de l’IA dès la phase de conception et de fabrication des produits, les contrôles qualité augmentent, la durabilité des produits s’améliore et le nombre de déchets émis, tout comme le taux de rebut est réduit, Avec ce projet, l’Europe vise, une réduction de 80 % des impacts environnementaux.

www.altair.com

FACTORY SOFTWARE AVEVA SELECT FRANCE

Logiciels Industriels au service de l’Excellence Opérationnelle

Factory Software, distributeur des logiciels AVEVA en France, propose une offre permettant aux industriels d’assurer une continuité numérique totale, de l’Ingénierie à la Gestion des Opérations de leur entreprise.

Les logiciels AVEVA accompagnent dans leur transformation digitale +100 000 sites industriels et tertiaires dans le monde. Ce sont +16 000 clients qui, chaque jour, s’appuient sur les solutions AVEVA pour optimiser leurs processus industriels et réduire leur empreinte carbone.

En France plus de 5 000 industriels utilisent les logiciels AVEVA pour la conduite et l’optimisation de leurs process. Enfin, depuis +30 ans, Factory Software a construit un large réseau d’intégrateurs certifiés qui assurent le développement et le déploiement des logiciels AVEVA.

www.factorysoftware.fr

ADDI-DATA

Mesure et automatisation industrielle

De l’électronique et du logiciel embarqué dédiés à la métrologie, à l’automatisation et au contrôle qualité industriel, ADDI-DATA est présent partout. Ses solutions sont employées dans de nombreux secteurs industriels aux quatre coins du monde : industries automobile et aérospatiale, secteur de la métallurgie, construction de machines spéciales, industries chimique et pharmaceutique, etc. Ses solutions d’enregistrement et de traitement de données industrielles certifiées ADDI-DATA Industry 4.0, permettent d’augmenter la transparence, la qualité et l’autonomie des processus industriels afin d’en accroître l’efficacité et la productivité.

Sa dernière innovation, le MSX-AIRIS, une plateforme de vision industrielle basée sur l’intelligence artificielle ouvre notamment de nouvelles possibilités dans le contrôle qualité.

www.addi-data.com

FESTO

Unique en son genre, le système d’entrées/sorties décentralisées CPX-AP-I

Basé sur le nouveau système de communication AP de Festo, spécialiste dans les technologies d’automatisation, le CPX-AP-I assure une communication continue du terrain jusqu’au cloud. Son système d’Entrées/Sorties permet ainsi d’intégrer de nombreux modules d’E/S, ainsi que des terminaux de distributeurs dans les architectures d’automatisme les plus répandues.

Avec sa capacité en temps réel et ses temps de cycles extrêmement courts, il convient aux processus de production rapides et au transfert de données à grande vitesse et permet de connecter facilement des périphériques IO-Link, des E/S Tout-Ou-Rien et analogiques, sans aucun logiciel supplémentaire. Mais ce qui le rend unique, c’est l’intégration directedes terminaux de distributeurs Festo dans le système d’E/S déportées.

www.festo.com

InUse

Accélère sa démarche d’internationalisation

Face à la dynamique du marché et aux besoins croissants des équipementiers pour répondre au flux de demandes à l’échelle mondiale, InUse, qui dénombre plus de 2000 machines connectées en opération, accélère son internationalisation. La start-up étoffe ses partenariats en Allemagne et aux Etats-Unis et créée de nouveaux ponts avec des sociétés locales,tel qu’au Japon et pays Nordiques, pour y déployer ses solutions.

Fondée en 2015, InUse accompagne les fabricants de machines à relever le challenge de passer d’une économie de produit à une économie de service. La création de nouveaux services digitaux intègre de l’IA au cœur des machines, pour une éco-efficience accrue des sites de production.

InUse œuvre dans les secteurs variés tels que l’automobile, l’agroalimentaire, l’économie circulaire…

www.inuse.eu

ANOTHERBRAIN

L’intelligence artificielle se rapproche de l’intelligence humaine

Fondateur de l’entreprise française AnotherBrain, Bruno Maisonnier a développé des approches singulières pour créer de nouveaux moteurs d’intelligence artificielle. Sa société met au point une nouvelle génération d’IA bio-inspire?e « Organic AITM ». Cette technologie proche du fonctionnement du cortex cérébral est plus puissante que les technologies d’IA existantes dites mainstream comme le deep learning, capable d’apprendre sans supervision, d’expliquer ses décisions, de fonctionner sans Big Data, sans cloud et en temps réel.

Embarquée sous forme de chip, cette technologie human-friendly répondra parfaitement aux besoins de marchés tels que l’Industrie, l’Automobile, la Défense ou l’IoT. La technologie, encore en développement, a franchi plusieurs paliers significatifs.

www.anotherbrain.ai/fr/