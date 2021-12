Intel va créer sa future méga-usine de puces européenne en Allemagne

L’Allemagne a gagné le gros lot. Elle accueillera la plus grande partie du projet de méga-usine de puces d’Intel en Europe, selon des informations recueillies par L’Usine Nouvelle auprès d’une source proche du dossier. Elle l’emporte sur plusieurs autres pays candidats, dont la France, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas. Les détails du projet ne sont pas encore arrêtés. Ils font toujours l’objet d’intenses discussions à plusieurs niveaux : local, fédéral et européen. Ces discussions s’avèrent plus laborieuses et plus longues que prévu. Si bien que l’annonce officielle du choix du ou des lieux d’implantation pourrait ne pas intervenir avant la fin de l’année. Intel espère simplement faire cette annonce « le plus tôt possible ».