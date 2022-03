Intel, TSMC et Samsung joignent leurs forces dans le packaging multipuces

Promouvoir un standard d’interconnexion de puces multiples dans le même boîtier. C’est le rôle du consortium UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express), créé le 2 mars. Il regroupe dix entreprises, dont les trois plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs : l’américain Intel, le taïwanais TSMC et le sud-coréen Samsung. Ouvert à d’autres membres, il entend favoriser l’émergence d’un écosystème complet dans le packaging multipuces, des fabricants de circuits jusqu’aux éditeurs de logiciels, en passant par les fondeurs de semi-conducteurs et les prestataires d’assemblage. Il est présidé par Intel, considéré comme l’industriel le plus avancé dans l’assemblage multipuces.

[...]