Intel, Tesla, CATL... La ruée des industriels vers l’est de l'Allemagne

Sa journée de travail terminée, Gregor, vêtu d’un T-shirt noir estampillé Tesla, profite du doux soleil de juin en attendant son bus. « Ça a bien avancé », lance-t-il en regardant le gigantesque site placé entre l’autoroute qui mène vers Berlin et la forêt. C’est ici, à Grünheide (Brandebourg) à 20 km de la capitale allemande, que le constructeur américain a choisi d’installer son usine européenne. La production a débuté et montera progressivement en cadence pour atteindre 500 000 modèles électriques Y par an. Pour l’heure, devant le bâtiment blanc recouvert de fresques peintes, les engins de chantier s’affairent pour terminer le parking. À une centaine de mètres de là, la future usine de batteries est moins avancée et les grues en sont encore à ériger les façades. Bientôt, la « Giga Berlin » comptera quelque 12 000 employés. « Il n’y a pas beaucoup d’industries par ici, c’est une vraie bouffée d’air », observe le jeune homme de 26 ans.

Et Tesla n’est qu’un exemple de la vague d’investissements dont a bénéficié l’Allemagne ces derniers temps. Avec tous un point commun : se situer à l’est du pays, en ex-RDA.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]