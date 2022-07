Intel suspend son projet de méga usine de puces dans l’Ohio (Etats-Unis)

Intel met la pression sur les politiques. Le champion américain des semi-conducteurs, numéro un mondial des processeurs au cœur des PC et serveurs, a suspendu son projet de méga usine de puces à Licking County, dans l’Ohio. Il justifie sa décision par le retard dans l’adoption par le Congrès américain du plan « Chips Act for America » qui prévoit un soutien fédéral de 52 milliards de dollars à la recherche et la production de semi-conducteurs aux Etats-Unis.

Une usine à 100 milliards de dollars...

