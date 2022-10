Intel signe le deuxième acte de son offensive dans la fonderie de puces

Le champion américain des puces Intel entame un changement majeur de modèle industriel. Son directeur général, Pat Gelsinger, a annoncé mardi 11 octobre la mise en place d’un modèle de fonderie interne de puces, ce qui revient à dissocier les activités produits et de fabrication. Les divisions de produits deviennent des clients internes de la division de fonderie IFS (Intel Foundry Services) pour la fabrication de leurs composants, au même titre que les clients externes.

Avec cette transformation, Pat Gelsinger signe le deuxième acte de sa stratégie IDM 2.0 faisant d’Intel un fondeur de puces, c’est-à-dire un prestataire de services de fabrication de circuits conçus par d’autres, à l’instar du taïwanais TSMC et du sud-coréen Samsung. Annoncée en mars 2021, cette diversification visait au départ des clients externes comme IBM, Qualcomm, Amazon, Google et le Pentagone. Pour des questions d’efficacité et de transparence, elle est maintenant étendue aux clients internes, qui seront traités sur un pied d’égalité avec les clients externes.

Concurrencer le taïwanais TSMC

[...]