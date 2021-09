Le vibrant plaidoyer pour la relocalisation de la production de puces en Europe... par le patron d'Intel

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Intel Pat Gelsinger, patron d'INtel, en keynote au salon international de la mobilité à Munich

«Il faut souligner la situation terrible de l'industrie des semi-conducteurs dans l'UE. En 1990, l'Europe représentait 44 % de la production mondiale des semi-conducteurs. Elle représente aujourd’hui seulement 9 % et sa part continue de décliner. C'est quelque chose d'urgent et critique pour tous les aspects de l’avenir numérique en Europe, qui fonctionne tout sur les semi-conducteurs. Vous êtes sur le point de perdre le contrôle de l'une des technologies les plus importantes pour l'économie et pour la sécurité nationale de l'Europe. Et le coronavirus a montré qu'une chaîne d'approvisionnement globalement équilibrée est absolument essentielle.» Ce signal d’alarme n'est pas lancé par le patron d’un fabricant européen de puces comme STMicroelectronics, Infineon Tehnologies ou NXP... mais par Pat Gelsinger, le nouveau directeur général du champion américain des semi-conducteurs Intel, lors de sa keynote, le 7 septembre 2021, dans le cadre du salon international de la mobilité à Munich, en Allemagne.

Agrandissement du site en Irlande

La Commission européenne, sous la houlette de Thierry Breton, commissaire en charge du Marché intérieur, est consciente de la criticité de la situation et de l’importance pour l’avenir de l’Europe de rebâtir une industrie de semi-conducteurs forte. Dans le cadre de son plan de « boussole numérique », elle veut inverser le déclin de l’Europe avec l’ambition de porter sa part dans la production mondiale de semi-conducteurs à 20 % à l’horizon 2030. Pat Gelsinger salue cette stratégie et partage cet objectif. «Nous sommes ravis d'en faire partie, souligne-t-il. Nous voulons faire notre part et aider à reconstruire l'industrie européenne des semi-conducteurs.» Intel le fait en agrandissant son seul site européen actuel de production près de Dublin, en Irlande. A la fin de l’année 2021, le montant des investissements cumulés sur ce site aura atteint 16 milliards d’euros.

