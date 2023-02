Intel réduit ses investissements de 10 milliards de dollars en 2023 sans remettre en cause ses projets de nouvelles usines

Plongé dans des difficultés sans précédent, le champion américain des puces Intel est contraint de réduire son plan d’investissement en 2023 d’environ 10 milliards de dollars, sans toutefois remettre en cause ses projets d'expansion en Europe. L’heure est aux économies et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Les salariés et les investisseurs sont priés de se mettre au régime.