Intel prévoit d'investir 80 milliards d'euros dans le secteur des puces en Europe... y compris en France ?

© Fabian Bimmer Intel Corp a annoncé mardi qu'il pourrait investir jusqu'à 80 milliards d'euros en Europe au cours des 10 prochaines années afin de développer les capacités de production de semi-conducteurs sur le continent, alors que les constructeurs automobiles sont confrontés à une pénurie mondiale les obligeant à mettre des usines d'assemblage à l'arrêt. /Photo d'archives/REUTERS/Fabian Bimmer

S'exprimant au salon de l'automobile de Munich, Pat Gelsinger, le directeur général du géant américain des puces Intel, a déclaré le 7 septembre que son groupe dévoilerait d'ici la fin de l'année l'emplacement de deux nouvelles grandes usines en Europe. Intel envisage d'investir jusqu'à 80 milliards d'euros sur le vieux continent d'ici 2030. L'Allemagne et la France font figure de favorites mais la Pologne, où Intel est déjà présent, est aussi citée. L'objectif est "un projet total de 80 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie qui serait un catalyseur pour le secteur des semi-conducteurs (...) un catalyseur pour l'ensemble du secteur technologique", a déclaré Pat Gelsinger.

Dans une interview à Politico en avril, lors d'un précédent déplacement en Europe au cours duquel il avait rencontré le commissaire européen Thierry Breton, le patron d'Intel avait réclamé une aide financière des pouvoirs publics européens pour ses investissements prévus sur le continent.

Les constructeurs auto embarqués

Le groupe américain, premier fabricant mondial de processeurs pour PC et centres de données, a exprimé en mars la volonté d'ouvrir ses usines à d'autres intervenants et Pat Gelsinger a déclaré mardi que les constructeurs automobiles pourraient utiliser son site de fabrication de semi-conducteurs en Irlande. "Les voitures deviennent des ordinateurs avec des pneus. Vous avez besoin de nous et nous avons besoin de vous (...) L'objectif est de créer un centre d'innovation en Europe, pour l'Europe", a-t-il dit. Pat Gelsinger a estimé que les puces représenteraient 20% du coût d'une voiture d'ici 2030, contre 4% en 2019.

