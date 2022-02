Intel pourrait investir 160 milliards de dollars dans la production de puces, selon un analyste

Intel entend rivaliser avec Samsung et TSMC en matière d’investissements dans les semi-conducteurs. Selon le cabinet Strategy Analytics, le champion américain des puces pourrait engloutir plus de 160 milliards de dollars d’ici à 2026 dans l’expansion de ses capacités de production. L’objectif est de répondre à la fois à l’augmentation de ses propres besoins d’ici à cinq ans et à l’essor de sa nouvelle activité IFS dans la fonderie de puces. Selon Sravan Kundojjala, analyste chez Strategy Analytics, Intel a livré un peu plus de 2 millions de plaquettes de puces de 300 mm en 2021. L’objectif de cet effort exceptionnel est d’augmenter de plus de 50 % cette capacité.

Un contexte favorable

[...]