Intel construit une nouvelle usine d’assemblage de puces en Malaisie

Lors de sa tournée en Asie, Pat Gelsinger, le directeur général d’Intel, a réservé un sacré cadeau de Noël à la Malaisie. Le 16 décembre 2021, lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur avec Mohamed Azmin Ali, le ministre malaisien du Commerce international et de l’Industrie, il a annoncé le projet de construire dans le pays une nouvelle usine d’assemblage et de packaging de puces. L’investissement se monte à environ 30 milliards de ringgits malaisiens, l’équivalent de 6,3 milliards d’euros, avec la promesse de création de plus de 4 000 emplois directs.