Intel choisit la Pologne pour son usine européenne d’assemblage et de test de puces

Le champion américain des semi-conducteurs Intel annonce ce vendredi 16 juin 2023 avoir choisi un site près de Varsovie, en Pologne, pour sa prochaine usine européenne d’assemblage et de test de puces. L’investissement de départ se monte à 4,6 milliards de dollars. A la clé, la création d’environ 2 000 emplois directs. La Pologne était en compétition avec plusieurs autres pays européens, dont l’Italie, pour l’accueil de cette usine. Pat Gelsinger, directeur général d'Intel, justifie son choix par la forte présence du groupe dans le pays avec notamment un centre R&D à Gdansk de plus de 4 000 personnes, la proximité avec les autres sites industriels de l’entreprise en Irlande et en Allemagne, la disponibilité d’une grande base de talents et la compétitivité par rapport aux autres sites dans le monde. Intel devrait bénéficier d’une subvention, dont le montant n’est pas dévoilé puisque le projet est en cours d’instruction à la Commission européenne.

Chaine de production de bout-en-bout

