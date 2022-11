Intel change de modèle industriel

Le champion américain des puces Intel transforme son modèle en faisant de ses divisions de produits des clients internes de son activité de fonderie. L’objectif est d’insuffler un changement fondamental de mentalité pour percer dans la fonderie de puces, c’est-à-dire la fabrication de circuits conçus par d’autres, à l’instar du taïwanais TSMC, le roi incontesté du marché. Le directeur général, Pat Gelsinger, mise sur cette diversification lancée en mars 2021 pour accélérer le développement de nouvelles technologies de production et revenir à l’avant-poste de la course de la loi de Moore en 2025, alors que le groupe est, depuis des années, devancé par TSMC et Samsung.

