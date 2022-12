Intel aurait gelé son projet de mégafab en Allemagne

Le projet de mégafab à 17 milliards d’euros d’Intel à Magdebourg, en Allemagne, aurait du plomb dans l’aile. Selon le journal local Volksstimme, le champion américain des semi-conducteurs aurait décidé de le geler. En cause : l’inflation de matières premières et l’explosion des coûts de l’énergie, le tout dans un contexte de marché assombri par la dégringolade de la demande de PC, tablettes, smartphones, téléviseurs et autres équipements grand public. L'Usine Nouvelle n'a pas pu confirmer l'information auprès d'Intel France.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]