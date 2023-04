Intégrée et personnalisée, l’assurance « automobilité » vue par Mobilize Insurance et Accenture

En rapprochant un constructeur automobile de l’assurance, le projet Mobilize Insurance impulse-t-il un changement de paradigme ?

Marc Mechaï, Directeur exécutif responsable du secteur automobile France et Benelux chez Accenture : Le point fondamental du projet repose en effet sur la convergence entre deux univers. Ces mondes, l’automobile et l’assurance, fonctionnaient jusqu’alors de manière verticale. D’un côté, le client choisissait un véhicule et le finançait, de l’autre il souscrivait une assurance auprès d’une compagnie dans une démarche déconnectée de la première. La révolution que nous voyons venir repose sur le concept d’assurance intégrée.

La démarche s’appuie d’une part sur une offre d’assurance sur mesure, et d’autre part une approche « one stop shop ». Outre la commodité de souscription, l’intérêt est de passer d’une logique d’investissement (Capex) à une solution basée sur l’exploitation (Opex) grâce à un budget personnalisé.

Raphaele Carreau, Directrice Générale Mobilize Insurance chez Mobilize Financial Services : En tant que constructeur, nous sommes devenus des fournisseurs de solutions de mobilité et de technologies. Cette bascule change foncièrement notre offre de produits, de solutions et notre organisation. Dans ce nouveau modèle, Mobilize Financial Services a l’ambition de fournir des services financiers innovants pour s’adapter aux attentes des clients et aux nouvelles mobilités. Nous mettons l’accent sur une intégration maximale à travers le financement et nos réseaux de distribution. L’enjeu est de faciliter l’achat d’un véhicule et des services qui lui sont liés et sont utiles à nos clients, et de renforcer l’expérience client.

Dans quelle mesure le concept d’assurance intégrée est-il révolutionnaire ?

Fabrice Gardette, Directeur exécutif responsable du secteur assurance France et Benelux chez Accenture : L’évolution concerne d’une part le basculement vers une assurance automobile personnalisée en fonction de l’usage individuel, et d’autre part sa distribution. Le concept vise à assurer non seulement un risque lié au véhicule, mais aussi à garantir une continuité dans la mobilité qui peut associer différents moyens de déplacement. Chaque client appelle une offre spécifique et sur mesure, adaptable en temps réel. Notre approche s’appuie sur une data individualisée en rapport avec les déplacements, le conducteur et le véhicule.

La seconde révolution concerne la distribution des produits d’assurance. Le mode d’intermédiation actuel repose sur le BtoBtoC, à travers les agents généraux et les courtiers. Le modèle intégré va changer la donne grâce à une formule « tout en un » accessible en mode omnicanal auprès du réseau Renault.

Quelle est l’influence du passage de la propriété à l’usage dans votre démarche ?

Raphaele Carreau : Aujourd’hui, nous parlons davantage d’utilisation que d’acquisition à travers les formules locatives (LOA et LLD) telles que celles proposées par Mobilize Lease&Co. L’objectif est d’aller plus loin en ajoutant l’assurance à nos solutions de mobilité et de financement, aux côtés de l’entretien et de l’extension de garantie par exemple.

Le projet élaboré en partenariat entre Accenture et Mobilize Financial Services traduit-il une tendance plus globale ?

Fabrice Gardette : Nous sommes convaincus que dans un certain nombre de secteurs, en particulier la mobilité mais aussi la santé, les convergences vont s’accélérer entre les industriels et transformer les business models de manière profonde. Aujourd’hui, nous ne réinventons pas l’assurance, mais nous transformons le modèle de l’assurance automobile. Cette convergence entre mobilité et assurance va s’accompagner d’une transformation à l’échelle globale. Cette vision paneuropéenne représente un élément prépondérant de rupture par rapport au marché.

Justement, quelles sont les caractéristiques de la conception de Mobilize Insurance ?

Fabrice Gardette : Notre modèle est né d’une feuille blanche. Cette décision nous a permis de nous libérer de tout héritage en matière d’organisation ou de business unit. Nous avons inventé les composants à intégrer comme le cloud, le digital ou la centralisation, tout en prenant en compte les meilleures pratiques. Nous avons conçu un concept à partir d’une plateforme technologique et opérationnelle européenne qui sera adoptée par l’ensemble des pays. En termes de gestion, un modèle central permettra de maximiser les économies d’échelle en diminuant de moitié les coûts.

Raphaele Carreau : L’avantage de cette approche disruptive est aussi d’être en capacité de catalyser les innovations, de les intégrer, et de capter les meilleures pratiques dans chaque pays, tout en accélérant leur mise en œuvre sur les marchés. Cette facilité constitue un atout capital. Elle répond aussi à la volonté du Groupe Renault d’homogénéiser et d’harmoniser les solutions déployées à travers l’Europe.

Comment s’est construite cette synergie entre Accenture et Mobilize Insurance ?

Raphaele Carreau : Accenture nous accompagne de bout en bout dans notre projet. Cette présence à toutes les étapes, sur un temps long avec une organisation spécifique, constitue un élément décisif dans la mise en place de ce partenariat. Car notre projet d’intégration se développe non seulement en amont, mais aussi en aval, sur le plan informatique, technique, opérationnel. Il requiert des compétences en matière de plateforme de services. Au-delà des outils, Accenture partage l’investissement, l’ambition posée et contribue au fonctionnement concret du programme.

Marc Mechaï : Notre stratégie est d’accompagner Mobilize Financial Services de manière pérenne, à travers des solutions embarquées et standardisées. De la vision à l’exécution en passant par la transformation, ce partenariat inclut des aspects techniques, stratégiques, de consulting, opérationnels ou encore de services. Nous copilotons le plan d’investissement. Ce projet fait changer le paradigme habituel de la relation client-fournisseur.

Ce concept d’assurance intégrée et personnalisée est-il à même de repenser l’approche des consommateurs?

Fabrice Gardette : Le critère dominant dans le choix d’une assurance aujourd’hui est le prix. L’assurance connectée et les usages ne sont pas pris en compte, exception faite des niches autour des petits rouleurs ou des jeunes conducteurs. L’assurance intégrée et personnalisée change la donne pour les clients. Elle créée le modèle de demain. La différence se fera sur une expérience client transformée. Nous souhaitons être acteurs et moteurs de cette transformation.

La connectivité des véhicules constitue-t-elle la clé de voute de l’assurance intégrée ?

Raphaele Carreau : La connectivité native des véhicules donne une longueur d’avance aux constructeurs. Les ¾ des clients se disent aujourd’hui prêts à partager leurs données s’ils en retirent un bénéfice. L’application en matière d’assurance est apparue comme une évidence pour Mobilize Financial Services. Le programme sera lancé d’ici la fin d’année à destination des particuliers, d’abord en France puis en Italie. Il concernera d’abord le VN, le VO, et les marques de Renault Group. L’objectif est d’être en capacité de couvrir toutes les nouvelles formes de mobilité à venir.

Marc Mechaï : A travers le véhicule connecté, l’objectif est de mieux comprendre les besoins des clients. L’avènement de la connectivité donne un accès direct, sans filtre, aux souscripteurs, à leurs usages et à leur véhicule. Elle constitue un atout réel pour échanger, et proposer des offres d’assurance spécifiques établies en temps réel et personnalisées.

Contenu proposé par Accenture et Mobilize Insurance