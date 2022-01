Intégration de plastique recyclé : la certification est lancée

Décarboner ses produits et ses activités, c’est bien. Le prouver, c’est encore mieux. Le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) et le centre technique IPC lancent officiellement ce 19 janvier la certification par tierce partie indépendantes “Incorporation de matières plastiques recyclées”. Annoncée en mai 2021, celle-ci attestera le volume global de résines recyclées intégrées à l‘échelle d’un site de production, mais également leur pourcentage d'incorporation dans un produit. Les premiers audits auront lieu en mars. Ils seront menés par le LNE qui délivre déjà plusieurs certifications dans le secteur (tubes PE pour la distribution de gaz ou d’eau potable, profilés PVC...) et procède régulièrement à des essais sur les matières plastiques.