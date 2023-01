Intact investit 50 millions d’euros pour créer un site dédié à l’agriculture régénérative dans le Loiret

La société Intact, en partenariat avec la coopérative Axéréal - entrée au capital à hauteur de 20% en juin 2022 -, a confirmé lundi 16 janvier son investissement de 50 millions d’euros destiné à lui permettre d’implanter son siège et son site de production sur la commune de Baule, au sud-ouest d’Orléans (Loiret). «Nous souhaitons bâtir une filière de production dédiée à l’agriculture régénérative unique en Europe, sur plus de 65 000 hectares. Notre technologie, pour laquelle un brevet est en cours d’instruction, nous permet de produire des ingrédients bas carbone et régénératifs pour les secteurs alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques», précise Alexis Duval, cofondateur et président d’Intact.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]