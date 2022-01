Installations solaires en kit DIY, Arquus se modernise à Limoges, vaccin de Valneva… Les cinq articles les plus lus de la semaine

© Roman Epitropakis Selon Oscaro Power, le marché des installations solaires chez les particuliers est encore sous-exploité, captant seulement 10% des nouvelles capacités solaires installées en 2021.

1 - Des kits de panneaux solaires à monter soi-même

Lancée en 2019, l'entreprise Oscaro Power souhaite démocratiser le recours à l'énergie solaire dans les habitations individuelles. Comment ? En vendant des installations en kit, à monter soi-même. Le "Do it youself" (DIY), un véritable pari pour cette entreprise installée à Paris et à Saint-Baldoph près de Chambéry (Savoie). En 2021, les habitations individuelles n'ont capté que 10% des nouvelles capacités solaires en France.

2 - Décollage critique pour les avions électriques français

Les projets tricolores de petits aéronefs électriques se multiplient en France, propulsant l’aviation dans une nouvelle ère. Mais ils sont nombreux à alerter sur le manque de financements. Si bien que ce nouveau segment industriel du transport aérien pourrait bien passer sous le nez des entreprises françaises. Un paradoxe, alors que le pays est l’un des rares au monde à concentrer l’ensemble des savoir-faire requis pour construire un avion, même électrique.

3 - Comment Arquus modernise son usine de Limoges... sans robots

Si le fabricant d’engins blindés Arquus, filiale de Volvo, se fait discret, il n’en reste pas moins l’un des poids lourds de l’industrie de la défense présent en France. Depuis plusieurs années, l’industriel est poussé dans ses retranchements par une concurrence internationale de plus en plus rude, en particulier en Turquie et au Moyen-Orient. Pour reprendre du muscle, le groupe a lancé début 2020 un vaste plan de réorganisation industrielle. Nouvelles méthodes, nouveau management : à Limoges (Haute-Vienne), il transforme son site pour le rendre plus compétitif. Reportage.

4 - Airseas teste son kite géant sur un cargo Airbus

Développée par la start-up nantaise Airseas, cette voile géante pourrait réduire les émissions de CO2 des cargos de 20% grâce à la force du vent. Testée sur un navire affrété par Airbus depuis le 21 décembre et pour une durée de six mois, elle devrait être commercialisée en 2023.

5 - Premier succès en rappel pour le vaccin de Valneva

Valneva a obtenu de bons résultats cliniques pour son vaccin anti-Covid dans le cadre d’une vaccination homologue, c'est-à-dire avec le même vaccin. Le laboratoire franco-autrichien prévoit de tester un rappel hétérologue, donc sur des personnes vaccinées avec d’autres produits, et de tester son rappel contre les variants. Les détails.