Inspecteur déchets

Son nom est Ballage. Jean Ballage. Sa mission ? Aider les visiteurs du MuD, le Musée du déchet situé au Luxembourg, à visualiser la quantité de déchets en plastiques à usage unique jetés par les Luxembourgeois. Ces derniers se débarrassent en effet chaque année de l’équivalent de leur poids moyen, soit 82 kg.

The MuD est un musée éphémère et nomade destiné à sensibiliser citoyens, décideurs et entrepreneurs, à la question des ressources et des déchets, à leur implication sur le changement climatique et à la préservation de la biodiversité. Ce musée est une initiative de la société à impact sociétal LCCE (Luxembourg Center for Circular Economy) dont l’objet est la formation, le développement de matériel didactique pour l’enseignement, la sensibilisation, l’information, le conseil et la promotion de l’économie circulaire.