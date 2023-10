«Insatisfait» de ses résultats, Bonduelle veut obtenir de nouvelles hausses de prix

Un chiffre d’affaires et une marge opérationnelle en progression mais un ensemble «insatisfaisant», résume Xavier Unkovic, le directeur général de Bonduelle à l’occasion de la présentation des résultats du roi de la conserve le 2 octobre. Sans surprise, sur l'exercice 2022-2023 (clos le 30 juin) le chiffre d’affaires progresse de 9,2% à plus de 2,4 milliards d’euros, témoin des hausses de prix (mais aussi des baisses de volumes) enregistrées auprès des clients. «Une performance permise par la protection des marges», a noté le directeur financier Grégory Sanson. La marge opérationnelle courante se redresse d’ailleurs à 2,7% - et pointe à 4,7% en Europe.

