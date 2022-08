Inox, bois, peinture... Comment Peugeot Saveurs optimise son utilisation de matières

Fabricant de moulins à poivre depuis 1874, Peugeot Saveurs s’est engagé dans une démarche plus écoresponsable en réduisant les pertes de matières et en imaginant une gamme upcyclée, Nature. L'entreprise transforme des rebuts de production en une collection originale pour réduire les déchets tout en générant des économies et de nouveaux revenus.