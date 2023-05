Inocel s’installe à Belfort pour industrialiser sa pile à combustible

Place à l’industrialisation pour Inocel. La start-up grenobloise, fondée en mai 2022, spécialiste des piles à combustible fortes puissances et modulaires, annonce mercredi 10 mai son intention d’implanter à Belfort (Territoire de Belfort) «dès 2024» une usine pour industrialiser sa solution. Celle-ci prend la forme d'une pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC, pour «proton exchange membrane fuel cell»), développée en partenariat avec le CEA-Liten. L’objectif de l’entreprise, soutenue par l’explorateur Mike Horn, est de fournir «des solutions clés en main aux industriels» dans les secteurs du stationnaire, de la marine et de la mobilité lourde terrestre grâce à sa technologie qui «rend possible l’utilisation de systèmes hydrogène pour des cas d’usages attendus par les industriels pour lesquels à ce jour il n’existe pas de solution performante», indique l’entreprise dans un communiqué.

