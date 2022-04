Innover en « tout durable » : le défi multiforme de Michelin

Parmi eux, le noir de carbone. Il est issu de pneus en fin de vie que la société suédoise Enviro, partenaire du groupe Michelin, réussit à extraire des pneus mis au rebut, grâce à la pyrolyse. Parmi les autres composants, on trouve par exemple de la résine de sapin, de l’huile de tournesol du caoutchouc naturel… et même des écorces d’orange et de citron.

Michelin utilise la compétition dans les sports mécaniques comme laboratoire technologique grandeur nature : ses équipes testent de nouvelles solutions durables dans les conditions les plus extrêmes afin d’accélérer leur application dans les gammes pneumatiques grand public. Michelin a annoncé son ambition d’avoir 100 % de matériaux durables dans tous ses pneumatiques (renouvelables, recyclés ou biosourcés) à horizon 2050, et 40 % dès 2030. Entre 2020 et 2030, pour produire ses pneumatiques, Michelin utilisera 13 millions de tonnes de matériaux durables ! « Depuis l’accès aux matières premières elles-mêmes, jusqu’à la gestion vertueuse de la fin de vie des produits, en passant par un usage minimisant l’impact environnemental : chacun de nos choix de conception est guidé par l’analyse complète du cycle de vie » avait indiqué Eric Vinesse, directeur de la recherche et membre du comité exécutif du groupe Michelin, à l’occasion de la conférence de presse de rentrée, en septembre 2021. Afin de parvenir à ses fins, le groupe auvergnat s’investit aux côtés d’un riche écosystème de partenaires, à même de porter de nouvelles filières de matériaux. Quitte à créer des co-entreprises et à penser bien au-delà de son secteur d’activité historique, le pneumatique !

