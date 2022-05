Dans le cadre de la transition écologique et de la substitution du plastique par la cellulose, la « fonctionnalisation de la fibre », pour reprendre la terminologie des experts, consiste à doter les emballages en papier ou en carton de barrières aux graisses aux gaz et à l’humidité en fonction des applications mais aussi de systèmes d'ouverture et de fermeture avec du thermoscellage, par exemple. Quelles sont les conséquences de ces transformations sur le recyclage de ces emballages ? Pour répondre à cette question pointue, Citeo, société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), a organisé une après-midi de réflexion le 13 avril 2022. Intitulée « Le papier-carton, matériau d’emballage de demain ? », la conférence de Citeo prospective, animée par Mélanie Eymas, en charge de l’écoconception, est désormais disponible en video. Entre recherche et développement (R&D), nouveaux produits, industrialisation, éco-conception, transformation de matériaux et formulation de barrière, participaient une douzaine d’experts dans une session de 2 h 40 rythmée par des interventions et des débats. L’occasion pour les uns et les autres de revenir ou découvrir les enjeux du complexage ou encore sur le potentiel de la chromatogénie et de la caséine de lait. Papkot et « sa potion magique », BeFC et « ses piles en cellulose », Lactips et son CareTips, « un thermoplastique unique au monde » : trois lauréats issus de Circular Challenge Citeo offrent une illustration très concrète des pistes d’innovation.

