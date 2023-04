Innovafeed, spécialiste de l’élevage d’insectes, agrandit son usine dans la Somme

Innovafeed, entreprise biotechnologique spécialisée dans l’élevage d’insectes à destination de l’alimentation végétale et animale, inaugure l'extension de son site de Nesle (Somme) vendredi 21 avril. Le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, seront présents pour célébrer ce symbole de la réindustrialisation verte française. Cet agrandissement vise à doubler la capacité de production de ce champion français des protéines à base d'insectes.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]