[Ingénieurs tech for good 2022] Gianluca Gonella trace la soutenabilité des produits Rexel

Il a fini par sauter le pas. Après deux ans d’un job dans la simulation mécanique, diplômé de l’École polytechnique de Turin et de l’Isae-Supméca, Gianluca Gonella se réoriente en 2021. Direction les Mines de Paris pour intégrer un mastère spécialisé en ingénierie de l’environnement. Alternant, il rejoint Rexel, un leader mondial de la distribution de matériel électrique.

Le responsable du développement durable, Julien Colas, lui donne pour mission de développer le Carbon Tracker, un outil pour calculer l’impact environnemental des produits vendus par Rexel à chaque étape de leur cycle de vie. Le système fonctionne grâce à un algorithme évolutif qui calcule l’impact écologique selon les données publiées par les fournisseurs de Rexel.

Plusieurs indicateurs d'impact environnemental

Gianluca planche sur la méthodologie de Carbon Tracker. « Nous avons identifié plusieurs indicateurs : les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l’épuisement des ressources naturelles et la consommation d’eau et d’énergie », liste-t-il. Ces informations permettent aux clients du groupe, notamment des entreprises du BTP, de connaître l’empreinte environnementale de leurs commandes sur une période ou pour un chantier. Embauché par Rexel à l’issue de son alternance, Gianluca travaille désormais sur l’intégration de ces informations dans les outils de l’entreprise et développe une approche scientifique pour attribuer une note à chaque produit, fondée sur des critères sociaux et environnementaux.