[Ingénieurs innovation 2022] Alex Marquoin, le recyclage des chaussures à grande échelle

Et si l’on parvenait enfin à recycler les chaussures, de manière simple et à une échelle industrielle ? C’est l’ambition de Re_Shoes, installé à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), un programme porté par Alex Marquoin, ingénieur robotique au Cetia. Ce centre technologique est né en 2021 de l’alliance entre l’école d’ingénieurs Estia et le Centre européen des textiles innovants.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]