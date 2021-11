[Ingénieurs innovation 2021] Maxime Loiseau, Louis Barjavel et Chloé Lhermitte, bricoleurs de sons

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Hervé Boutet Maxime Loiseau (23 ans), Louis Barjavel et Chloé Lhermitte (22 ans), tous trois étudiants à l’Esme Sudria, travaillent sur le concept d’une enceinte piézoélectrique.

Pouvoir écouter sa musique sans gêner ses voisins. À l’origine du projet Arena, il y a la frustration de trois passionnés de musique qui ne trouvaient pas l’enceinte de leur rêve. «Les enceintes directionnelles existent déjà, mais elles ne sont ni design, ni connectables au Bluetooth, ni portables», regrette Maxime Loiseau, étudiant ingénieur à l’Esme Sudria. Ce DJ amateur avait déjà bricolé un microprototype dans sa chambre transformée en fablab.

Un projet qui « a du potentiel »

Avec deux autres étudiants du cycle ingénieur en systèmes embarqués, Louis Barjavel et Chloé Lhermitte, il a conçu, dans le cadre de leur projet d’école de deuxième année, un premier prototype de l’enceinte piézoélectrique dont le son n’est audible que dans un champ limité. « Nous sommes encore en train de travailler sur la stéréo. Il a fallu beaucoup expérimenter sur la modulation pour avoir moins de bruit de fond et un son suffisamment directif », détaille Maxime Loiseau, qui travaille à une version plus aboutie du projet.

Il a réinjecté la cagnotte gagnée dans un concours d’innovation interne de l’école, pour l’invention d’un pistolet de science-fiction capable de lancer de vrais lasers, dans un second prototype en cours de finalisation. « Le produit a du potentiel », juge l’étudiant, d’abord passionné par le défi technique. Pour la suite, le trio n’a pas de plan. « L’idée de l’entrepreneuriat me plaît, mais pas juste après le diplôme », reconnaît Maxime Loiseau.