[Ingénieurs digital 2022] Robin Rosseeuw forme à l'industrie en mode jeu vidéo

Quand il parle de Diméo, l’engouement de Robin Rosseeuw n’a rien de virtuel. Tout commence en 2019. Le concept de réalité mixte émerge et l’entreprise Innoteo, où il effectue un stage dans le cadre de ses études à l’Université technologique de Compiègne, développe un projet pour utiliser les casques HoloLens de Microsoft dans la formation.

Pour ce passionné de jeux vidéo, cela fait « tilt ». Il imagine des guides interactifs très simples à utiliser avec le casque. « J’avais envie que les moyens du jeu vidéo puissent aider les gens », explique-t-il. Faire simple semble être une obsession pour l’ingénieur en développement informatique d’applications immersives.

Joignant le geste à la parole, le Youtubeur depuis 2013 (18 000 abonnés) ouvre une fenêtre sur son ordinateur pour montrer comment, « sans savoir coder, on peut créer un scénario de formation ». Il déplace des briques, place quelques flèches pour les relier et c’est parti. Rien d’étonnant si, une fois son stage fini, il ne lâche pas l’affaire. « J’ai été happé par la techno », avoue-t-il. Il continue de travailler pour l’entreprise durant ses études, et quand on lui propose un contrat, en septembre 2022, il le signe sans hésiter.

Les possibilités offertes par la réalité augmentée pour la formation sur site sont multiples, assure-t-il, citant des utilisateurs comme Saint-Gobain, Poclain... Robin imagine déjà l’étape suivante où, grâce à l’intelligence artificielle, il suffira de filmer une personne pour créer un module de formation, sans passer par une phase de codage, aussi simple soit-elle.