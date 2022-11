[Ingénieurs recherche 2022] Gabriel Shenouda, synthétiseur de mots

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, «la recherche en intelligence artificielle repose sur l’expérimentation. C’est un terrain de jeu où l’on passe des heures à explorer différentes voies et à tenter de nouvelles connexions», s’enthousiasme Gabriel Shenouda. Le jeune ingénieur de 23 ans – en dernière année de double diplôme IA et big data entre l’école d’ingénieurs Esilv près de Paris et l’université du Québec à Chicoutimi, au Canada – se passionne depuis un an pour le résumé automatique de texte. Un sujet, baptisé ResumeSVD, qu’il a choisi car «l’objectif était de synthétiser des milliers d’avis Tripadvidsor, ce qui m’a parlé car mes parents tiennent un restaurant», retrace-t-il.

Résumer, analyser des textes ou améliorer des traductions

Il a profité du confinement pour s’y plonger et propose, avec le professeur qui porte le sujet, une méthode d’IA hybride « qui contextualise les mots et identifie les éléments pertinents dans un texte pour les exploiter, et ce avec peu d’apprentissage et de données ». Une solution que le joueur de saxophone attribue à son goût pour le jazz : «Toujours essayer d’être différent pour ne pas reproduire des recettes, mais improviser et tester de nouvelles combinaisons».

Présentée dans deux conférences internationales du domaine, la méthode peut être utilisée pour résumer des textes, mais aussi les analyser ou améliorer des traductions, pointe Gabriel, qui prévoit de fonder une start-up pour mettre au point une solution intelligente et temps réel pour la prise de notes en commun.