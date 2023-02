ING fait mieux que prévu au quatrième trimestre mais déçoit sur sa prévision

Le groupe a dit viser une croissance de ses revenus de 10% cette année et un ratio coûts sur revenus de 55% après 60% en 2022, ce que plusieurs analystes ont jugé sous les attentes.

"Nous attendons une révision à la baisse jusqu'à 5% du consensus sur les résultats 2023", ont indiqué les analystes de JPMorgan dans une note.

A la Bourse d'Amsterdam, le titre ING reculait de plus de 5% dans la matinée.

ING, qui a cédé l'an dernier sa banque de détail en France à Société générale, a enregistré un bénéfice net de 1,09 milliard d'euros au quatrième trimestre, contre 945 millions d'euros un an plus tôt, soutenu par un strict contrôle des coûts et la baisse des provisions pour pertes sur crédit.

Les analystes anticipaient un bénéfice net de 1,03 milliard d'euros sur le quatrième trimestre selon des données de Refinitiv.

(Reportage Toby Sterling; Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)