[Infographie] Les énergies «propres» emploient plus de personnes dans le monde que les fossiles, selon l'AIE

Dans l'énergie, la transition est engagée... Et elle profite à l'emploi. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié en septembre 2022 un rapport d'un nouveau genre, baptisé World Energy Employment (WEE). Cette première étude vise à dresser un état des lieux de la situation mondiale de l'emploi dans le secteur énergétique. On y apprend qu'en 2019, près de 65 millions de personnes à travers la planète travaillaient dans le domaine de l'énergie et des activités liées, soit 2% de l'emploi mondial. Un effectif qui a crû de 1,3 million de salariés en 2021 par rapport à 2019, selon les estimations de l'AIE, et pourrait augmenter d'encore 6% en 2022. Des hausses portées par les besoins croissants dans les énergies dites «propres».

[...]