[Infographie] En Ile-de-France, quatre métiers sont majoritairement occupés par des travailleurs immigrés

C’est en Ile-de-France que se concentre la plus grande part des travailleurs immigrés. Ils y représentent 22% de la population active, le double de la moyenne nationale (10,4%), selon une enquête récente de l’Insee. Les immigrés occupent plus de la moitié des emplois d’aides à domicile, d’ouvriers du BTP et de cuisiniers.