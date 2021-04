[Infographie] Comment les "nouveaux OGM" vont bouleverser notre quotidien

Adeline Haverland suit le secteur de l'agroalimentaire et du luxe depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé durant près de 10 ans comme correspondante depuis Lisbonne au Portugal et Sao Paulo au Brésil pour la presse écrite, la télévision et la radio. Elle reste passionnée par l'actualité des pays lusophones. Son obsession du moment : les enjeux liés à la sortie des pesticides.